Около 3,5 тыс. зданий разрушены или повреждены в Черниговской области

В администрации напомнили, что тем, кто остался без дома, прежде всего следует обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий.
С этим документом нужно обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации потерянного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах.
"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", – заявил начальник управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.