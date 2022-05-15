Около 3,5 тыс. зданий разрушены или повреждены в Черниговской области

В администрации напомнили, что тем, кто остался без дома, прежде всего следует обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий.

С этим документом нужно обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации потерянного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах.

"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", – заявил начальник управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.