Дуда считает, что Россия будет вынуждена выплачивать Украине контрибуцию на ее восстановление

Такое мнение 13 мая в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом выразил глава польского государства Анджей Дуда.
Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.
По словам Дуды, Украина, без сомнения, заслуживает международной помощи и поддержки, а военное вторжение РФ было ничем не спровоцировано.
Президент Польши убежден, что международное сообщество никогда не смирится с российской агрессией против Украины.
Кроме того, убежден Дуда, международное сообщество будет влиять на Россию не только для того, чтобы она прекратила агрессию и отступила, но и заставит РФ "выплатить контрибуцию на восстановление того, что было уничтожено россиянами в Украине".
Также, по мнению президента Польши, международные судебные инстанции должны привлечь к уголовной ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, в частности в геноциде в Буче под Киевом.
#Na * ywo | Tallinn. Spotkanie z przedstawicielami mediów Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Estonii Alara Karisa— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 13, 2022
* Sygna * udost * pniony przez TVP * https://t.co/hOqhaY0C3Q
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.