Дуда считает, что Россия будет вынуждена выплачивать Украине контрибуцию на ее восстановление

Такое мнение 13 мая в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом выразил глава польского государства Анджей Дуда.

Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, Украина, без сомнения, заслуживает международной помощи и поддержки, а военное вторжение РФ было ничем не спровоцировано.

Президент Польши убежден, что международное сообщество никогда не смирится с российской агрессией против Украины.

Кроме того, убежден Дуда, международное сообщество будет влиять на Россию не только для того, чтобы она прекратила агрессию и отступила, но и заставит РФ "выплатить контрибуцию на восстановление того, что было уничтожено россиянами в Украине".

Также, по мнению президента Польши, международные судебные инстанции должны привлечь к уголовной ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, в частности в геноциде в Буче под Киевом.

#Na * ywo | Tallinn. Spotkanie z przedstawicielami mediów Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Estonii Alara Karisa

* Sygna * udost * pniony przez TVP * https://t.co/hOqhaY0C3Q — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)