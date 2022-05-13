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Дуда считает, что Россия будет вынуждена выплачивать Украине контрибуцию на ее восстановление

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Украина, без сомнения, заслуживает международной помощи и поддержки, отметил Дуда
Украина, без сомнения, заслуживает международной помощи и поддержки, отметил Дуда
Фото: EPA

Россия, которая напала на Украину 24 февраля, должна не только вывести свои войска из соседней страны, но и выплатить ей контрибуцию.

Такое мнение 13 мая в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом выразил глава польского государства Анджей Дуда.

Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

По словам Дуды, Украина, без сомнения, заслуживает международной помощи и поддержки, а военное вторжение РФ было ничем не спровоцировано.

Президент Польши убежден, что международное сообщество никогда не смирится с российской агрессией против Украины.

Кроме того, убежден Дуда, международное сообщество будет влиять на Россию не только для того, чтобы она прекратила агрессию и отступила, но и заставит РФ "выплатить контрибуцию на восстановление того, что было уничтожено россиянами в Украине".

Также, по мнению президента Польши, международные судебные инстанции должны привлечь к уголовной ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, в частности в геноциде в Буче под Киевом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, Польша, Эстония, агрессия, геноцид, помощь, вторжение, Таллинн, Буча, преступление, убытки, Анджей Дуда, война России против Украины, выплаты, президент, пресс-конференция, разрушения, репарации, Алар Карис
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