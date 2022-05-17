Львовскую область в ночь на 17 мая обстреляли крылатыми ракетами морского базирования – воздушное командование "Запад"

"17 мая в полночь враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО воздушного командования "Запад". По имеющейся информации, атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования", – говорится в сообщении.

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Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что, по предварительой информации, сработала система ПВО.

Позже он проинформировал, что российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.