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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львовскую область в ночь на 17 мая обстреляли крылатыми ракетами морского базирования – воздушное командование "Запад"

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Три ракеты украинские военные сбили
Три ракеты украинские военные сбили
Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

Украинские военные сбили три крылатые ракеты российских оккупантов над Львовской областью в ночь на 17 мая. Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"17 мая в полночь враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО воздушного командования "Запад". По имеющейся информации, атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что, по предварительой информации, сработала система ПВО.

Позже он проинформировал, что российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.

18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.

Объект военной инфраструктуры также был обстрелян в Яворовском районе Львовской области 15 мая. В него попали четыре ракеты. Данных о травмированных или погибших не было. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.

Теги: Львовская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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