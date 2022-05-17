В Луганской области из-за обстрелов погибло 10 человек, трое ранены – Гайдай

"Утром огонь артиллерии враг снова направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками по всему миру. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", – говорится в сообщении.
Также российские войска нанесли минимум два авиаудара по селам Попаснянской общины.
"Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горской общины", – сообщил Гайдай.
Он отметил, что артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горском и шести – в Золотом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.