В Луганской области из-за обстрелов погибло 10 человек, трое ранены – Гайдай

"Утром огонь артиллерии враг снова направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками по всему миру. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске", – говорится в сообщении.

Также российские войска нанесли минимум два авиаудара по селам Попаснянской общины.

"Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горской общины", – сообщил Гайдай.

Он отметил, что артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горском и шести – в Золотом.

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