Оккупанты сконцентрировались на Луганской области, поскольку на другие направления им не хватает сил – Подоляк

"Сначала Кремль грезил захватом Киева, затем – Харькова и Одессы, потом – хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредоточиваются в Луганской области – на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия – жестко "встречаем" московские фантазии с реальностью", – написал Подоляк.

Спочатку Кремль марив захопленням Києва, потім – Харкова та Одеси, згодом – хоча б ОРДЛО. Тепер * війська зосереджуються на Луганщині – на інші напрямки не вистачає сил. Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі – жорстко «зустрічаємо» московські фантазії з реальністю.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.

15 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.