Около 28,3 тыс. военных, 202 самолета, 167 вертолетов. В Генштабе назвали потери российских оккупантов по состоянию на 18 мая

Оккупанты в войне против Украины потеряли 167 вертолетов Фото: EPA

Другие потери составили:

танки – 1251 (+16);

боевые бронированные машины – 3043 (+34);

артиллерийские системы – 586 (+8);

РСЗО – 199 (+1);

средства ПВО – 91 (+1);

самолеты – 202 (+1);

вертолеты – 167;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5);

крылатые ракеты – 102 (+5);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2137 (+28);

специальная техника – 43.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на славянском, криворожском и запорожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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