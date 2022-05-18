Около 28,3 тыс. военных, 202 самолета, 167 вертолетов. В Генштабе назвали потери российских оккупантов по состоянию на 18 мая

Другие потери составили:
- танки – 1251 (+16);
- боевые бронированные машины – 3043 (+34);
- артиллерийские системы – 586 (+8);
- РСЗО – 199 (+1);
- средства ПВО – 91 (+1);
- самолеты – 202 (+1);
- вертолеты – 167;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5);
- крылатые ракеты – 102 (+5);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2137 (+28);
- специальная техника – 43.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на славянском, криворожском и запорожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".