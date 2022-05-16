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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК

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Правоохранители планируют инициировать процедуру принудительного изъятия имущества завода и его передачу в собственность государства
Правоохранители планируют инициировать процедуру принудительного изъятия имущества завода и его передачу в собственность государства
Фото: depositphotos.com

В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу завода, который планировал производить поставки для военно-промышленного комплекса России. Об этом 16 мая сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

"Завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам. Среди прочего, речь идет о таких товарах двойного назначения, как трубы из высокотехнологичного специального сплава", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за 2021 год на заводе было произведено 340 тонн продукции общей стоимостью более 450 млн грн.

По данным СБУ, готовый товар переправлялся на территорию РФ, где полученную продукцию распределяли среди военных заводов и других объектов военно-промышленного комплекса.

Сообщается, что основателем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники. Поэтому в 2021 году предприятие попало под санкции СНБО.

Чтобы обойти санкции, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продлить его работу в ущерб государственной безопасности Украины, сообщила СБУ.

Правоохранители заблокировали работу предприятия и открыли уголовное дело по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ планирует инициировать процедуру принудительного изъятия имущества завода и его передачи в собственность государства.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1172435190263559/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, Украина, оружие, война, самолет, правоохранители, самолеты, война России против Украины, уголовное дело, имущество, трубы, Служба безопасности Украины
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