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ПОЛИТИКА

В Ровенской области СБУ заблокировала деятельность местного отделения Партии Шария

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По данным СБУ, люди, имевшие отношение к Партии Шария, распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине
По данным СБУ, люди, имевшие отношение к Партии Шария, распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Служба безопасности в Ровенской области заблокировала деятельность местного отделения Партии Шария. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 14 мая.

Спецслужба заявила о разоблачении в регионе более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.

"Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине. Все каналы, через которые распространялась вражеская пропаганда, заблокировали, а с разоблаченными гражданами проводятся соответствующие следственные действия", – говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Так в Луцке у трех подростков, постоянно крутившихся возле одного из блокпостов, обнаружили много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами, которые расспрашивали школьников о расположении военных объектов.

Также спецназовцы СБУ задержали в Киеве агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице. Его, по данным спецслужбы, завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний. Мужчина собирал и передавал данные о расположении в Киеве критически важных объектов энергетики и водоснабжения, после чего враг совершал прицельные ракетные удары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". В СБУ заявили, что начиная с 2012 года он "способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций". Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

В сентябре СБУ также сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария в подделке документов о покупке этой политсилы и об избрании ее руководителей.

ОАСК открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Партии Шария. Ведомство требовало запретить деятельность политсилы.

Шария задержали 5 мая 2022 года в Испании, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей". Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции.

По информации El País, последние годы Шарий жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера (входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония).

Теги: СБУ, пропаганда, Анатолий Шарий, война России против Украины, Партия Шария
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