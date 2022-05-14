В Ровенской области СБУ заблокировала деятельность местного отделения Партии Шария

По данным СБУ, люди, имевшие отношение к Партии Шария, распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Спецслужба заявила о разоблачении в регионе более 300 человек, проводивших специальные информационные операции в пользу РФ.

"Через социальные сети, региональные интернет-ресурсы и Telegram-каналы пропагандисты специально распространяли манипулятивную и искаженную информацию о войне и событиях в Украине. Все каналы, через которые распространялась вражеская пропаганда, заблокировали, а с разоблаченными гражданами проводятся соответствующие следственные действия", – говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Так в Луцке у трех подростков, постоянно крутившихся возле одного из блокпостов, обнаружили много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами, которые расспрашивали школьников о расположении военных объектов.

Также спецназовцы СБУ задержали в Киеве агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице. Его, по данным спецслужбы, завербовали в 2014 году и перевели в режим ожидания указаний. Мужчина собирал и передавал данные о расположении в Киеве критически важных объектов энергетики и водоснабжения, после чего враг совершал прицельные ракетные удары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)