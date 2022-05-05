Шария отпустили под подписку о невыезде, пока Украина не подаст запрос на экстрадицию – El País

Шария задержали сегодня испанские правоохранители, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей".

El País пишет, что блогера задержали сотрудники Национального корпуса полиции по ордеру на арест, выданному киевскими властями.

Судья Национального суда Хосе Луис Калама, избирая меру пресечения, решил освободить Шария до тех пор, пока Украина не потребует его экстрадиции. Судья запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал дважды в месяц появляться в ближайшем к его дому суде.

"Эти меры перестанут действовать в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос об экстрадиции", – отмечает издание.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявлял, что сейчас будет начата процедура экстрадиции Шария в Украину. У него нет сомнений в том, что блогер будет передан украинскому правосудию.