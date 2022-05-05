Шария отпустили под подписку о невыезде, пока Украина не подаст запрос на экстрадицию – El País

Шария задержали сегодня испанские правоохранители, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей".
El País пишет, что блогера задержали сотрудники Национального корпуса полиции по ордеру на арест, выданному киевскими властями.
Судья Национального суда Хосе Луис Калама, избирая меру пресечения, решил освободить Шария до тех пор, пока Украина не потребует его экстрадиции. Судья запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал дважды в месяц появляться в ближайшем к его дому суде.
"Эти меры перестанут действовать в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос об экстрадиции", – отмечает издание.
Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявлял, что сейчас будет начата процедура экстрадиции Шария в Украину. У него нет сомнений в том, что блогер будет передан украинскому правосудию.
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По мнению следователей, Шарий "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", заявили в СБУ.
Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". Так, "начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", объяснили в СБУ.
В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.
"Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в СБУ, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.
Шарий назвал дело против него "чистой политикой".
СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.
По информации El País, последние годы Шарий жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера (входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония).