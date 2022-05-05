Задержанного в Испании Шария передадут Украине – Вениславский

"Его задержали в рамках международной правовой помощи, в рамках розыска Шария за совершение ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", – сказал Вениславский.
По его словам Вениславского, у него нет сомнений в том, что Шарий будет передан украинскому правосудию.
Также Вениславский добавил, что страны Европы будут следить за соблюдением правовых процедур при передаче блогера Украине.
16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По мнению следователей, Шарий "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", заявили в СБУ.
Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". Так, "начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", объяснили в СБУ.
В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.
"Целями были обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в СБУ, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.
Шарий назвал дело против него "чистой политикой".
СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта 2021 года он появился в базе данных разыскиваемых лиц.
5 мая 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что Шария накануне задержали испанские правоохранители.