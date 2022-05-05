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ОБЩЕСТВО

Задержанного в Испании Шария передадут Украине – Вениславский

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5 мая Служба безопасности Украины сообщила, что Шария накануне задержали испанские правоохранители
5 мая Служба безопасности Украины сообщила, что Шария накануне задержали испанские правоохранители
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария передадут Украине. Об этом 5 мая в эфире телемарафона, который транслирует канал "Украина 24", заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Его задержали в рамках международной правовой помощи, в рамках розыска Шария за совершение ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", – сказал Вениславский.

По его словам Вениславского, у него нет сомнений в том, что Шарий будет передан украинскому правосудию.

Также Вениславский добавил, что страны Европы будут следить за соблюдением правовых процедур при передаче блогера Украине.

Контекст:

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 

По мнению следователей, Шарий "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", заявили в СБУ.

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". Так, "начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", объяснили в СБУ.

В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.

"Целями были обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в СБУ, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.

Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта 2021 года он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

5 мая 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что Шария накануне задержали испанские правоохранители.

Теги: Россия, Украина, Испания, экстрадиция, Анатолий Шарий, спецслужбы, Федор Вениславский, Служба безопасности Украины
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