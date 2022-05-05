Задержанного в Испании Шария передадут Украине – Вениславский

"Его задержали в рамках международной правовой помощи, в рамках розыска Шария за совершение ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", – сказал Вениславский.

По его словам Вениславского, у него нет сомнений в том, что Шарий будет передан украинскому правосудию.

Также Вениславский добавил, что страны Европы будут следить за соблюдением правовых процедур при передаче блогера Украине.