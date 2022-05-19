Ищут "козлов отпущения". Британская разведка считает, что России будет сложно вернуть себе инициативу в войне против Украины

Пока неясно, сохраняет ли Герасимов (на фото) доверие президента РФ Путина, отметили в британской разведке Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 19 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Так, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией. Кроме того, по данным британской разведки, после затопления крейсера "Москва" в апреле, вероятно, был отстранен от должности командовавший Черноморским флотом (ЧФ) России вице-адмирал Игорь Осипов.

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента [РФ Владимира] Путина", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании допустили, что "культура прикрытия и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности".

"Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на начальство", – отмечается в сообщении.

В этих условиях России "будет сложно вернуть себе инициативу" в войне против Украины, резюмировали в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/1JYJHtSWRT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)