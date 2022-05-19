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Ищут "козлов отпущения". Британская разведка считает, что России будет сложно вернуть себе инициативу в войне против Украины

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Пока неясно, сохраняет ли Герасимов (на фото) доверие президента РФ Путина, отметили в британской разведке
Пока неясно, сохраняет ли Герасимов (на фото) доверие президента РФ Путина, отметили в британской разведке
Фото: Минобороны России / Facebook

В последние недели Россия уволила ряд высокопоставленных командиров, считается, что они плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Об этом 19 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Так, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией. Кроме того, по данным британской разведки, после затопления крейсера "Москва" в апреле, вероятно, был отстранен от должности командовавший Черноморским флотом (ЧФ) России вице-адмирал Игорь Осипов.

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента [РФ Владимира] Путина", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании допустили, что "культура прикрытия и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности".

"Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на начальство", – отмечается в сообщении.

В этих условиях России "будет сложно вернуть себе инициативу" в войне против Украины, резюмировали в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало 17 мая, что в Кремле, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях в Украине командиров оккупационных частей и соединений. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало "в лучших сталинских традициях", добавили в ГУР.

В частности, за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован Осипов, а в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука были начаты следственные действия.

Также, по данным украинской разведки, из-за "беспрецедентных потерь личного состава, вооружения и военной техники" отстранены от должности руководивший 6-й армией ВС РФ Владислав Ершов и генерал-лейтенант Кисель (который якобы "вопреки приказу высшего руководства" отправлял в Украину срочников).   

Кроме того, "в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач" отстранены от должностей командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

"Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Москва, оккупация, разведка, крейсер, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, президент, Игорь Осипов, недоверие, российские оккупанты
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