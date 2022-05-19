Ищут "козлов отпущения". Британская разведка считает, что России будет сложно вернуть себе инициативу в войне против Украины

Об этом 19 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Так, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией. Кроме того, по данным британской разведки, после затопления крейсера "Москва" в апреле, вероятно, был отстранен от должности командовавший Черноморским флотом (ЧФ) России вице-адмирал Игорь Осипов.
"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента [РФ Владимира] Путина", – говорится в сообщении.
В минобороны Великобритании допустили, что "культура прикрытия и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности".
"Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на начальство", – отмечается в сообщении.
В этих условиях России "будет сложно вернуть себе инициативу" в войне против Украины, резюмировали в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 19, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/1JYJHtSWRT
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало 17 мая, что в Кремле, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях в Украине командиров оккупационных частей и соединений. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало "в лучших сталинских традициях", добавили в ГУР.
В частности, за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован Осипов, а в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука были начаты следственные действия.
Также, по данным украинской разведки, из-за "беспрецедентных потерь личного состава, вооружения и военной техники" отстранены от должности руководивший 6-й армией ВС РФ Владислав Ершов и генерал-лейтенант Кисель (который якобы "вопреки приказу высшего руководства" отправлял в Украину срочников).
Кроме того, "в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач" отстранены от должностей командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.
"Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – подчеркнули в ГУР Минобороны Украины.