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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ чистки, смещения и перестановки в военном руководстве, Герасимова отстранили – Арестович

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Арестович: Не Фейгин, не Арестович, не какой-нибудь там Подоляк, прости Господи, а российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции
Арестович: Не Фейгин, не Арестович, не какой-нибудь там Подоляк, прости Господи, а российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции
Фото: president.gov.ua

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов формально еще остается на своей должности, но фактически отстранен от нее, и российские власти решают, давать ли ему еще шанс, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал вечером 11 мая в эфире канала "Фейгин LIVE", который ведет российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"У нас есть грандиозные перемены. Маленькие знаки о грандиозных переменах. Первое и самое главное: в России смещают руководство Генерального штаба и военных. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен. Де-юре занимает должность еще, сейчас решается, давать ему временное исправление или не давать. Это все нуждается в проверке – могут оставить, могут сказать: "Еще раз, шанс испытательный", – заявил Арестович.

Также, по его информации, смещен командующий 1-й танковой армией.

"Ударное элитное российское соединение, на которое была основная ставка и которое воевало тут у нас на севере, воевало под Изюмом. Не просто смещен, на него уголовное дело заведено, и более того, говорят, переквалификация возможна по статье "государственная измена", на секундочку", – заявил Арестович.

Кроме того, по его информации, в РФ сменили заместителя начальника Генштаба.

"Мы сейчас выясняем, не начальник ли это Главного оперативного управления, который планировал это все, отвечал за планирование и боевое применение. Может быть, не он. Там поставили начальника 58-й и поменяли командующего Центральным военным округом, перекинули", – сказал политик. 

По его мнению, эти изменения означают "очень важную вещь".

Это означает, что не мы – внимание, не Фейгин, не Арестович, не какой-нибудь там [советник главы ОП Михаил] Подоляк, прости Господи, не [азербайджанский военный эксперт Агил] Рустамзаде, не кто-нибудь еще – а именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции. Садитесь, двойка. Дальнейшая их судьба печальна, я так понимаю", – резюмировал Арестович.

Контекст:

Герасимов, по сообщениям СМИ, в конце апреля прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области. Экс-глава МВД Арсен Аваков заявлял 1 мая, ссылаясь на источники, что Герасимов был ранен. 

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, что МВД не может подтвердить ранение Герасимова, но имеет подтверждение того, что он был в районе Изюма

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Герасимов посетил передовую на востоке Украины, но успел уехать до того, как украинские военные атаковали российские позиции. 

В Пентагоне подтверждают, что Герасимов был на востоке Украины, но не могут подтвердить его ранение в ходе боевых действий.

Теги: Россия, Алексей Арестович, война России против Украины, Генштаб РФ, Валерий Герасимов, российские военные
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