Командующий ЧФ РФ вице-адмирал Осипов отстранен и арестован из-за потери крейсера "Москва" – ГУР Минобороны Украины

Об этом 17 мая проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, что "поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в лучших сталинских традициях".

"За "героическую потерю" гордости Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия были начаты и в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, из-за "беспрецедентных потерь личного состава, вооружения и военной техники" отстранены от должности руководивший 6-й армией ВС РФ Владислав Ершов и командир 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель (который якобы "вопреки приказу высшего руководства" отправлял в Украину срочников).

Кроме того, "в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач" отстранены от должностей командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

"Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – подчеркнули в украинской разведке.

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