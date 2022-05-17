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Командующий ЧФ РФ вице-адмирал Осипов отстранен и арестован из-за потери крейсера "Москва" – ГУР Минобороны Украины

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ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море 13 апреля
ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море 13 апреля
Фото: EPA

В Кремле, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях в Украине командиров оккупационных частей и соединений.

Об этом 17 мая проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Отмечается, что "поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в лучших сталинских традициях".

"За "героическую потерю" гордости Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия были начаты и в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, из-за "беспрецедентных потерь личного состава, вооружения и военной техники" отстранены от должности руководивший 6-й армией ВС РФ Владислав Ершов и командир 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель (который якобы "вопреки приказу высшего руководства" отправлял в Украину срочников).   

Кроме того, "в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач" отстранены от должностей командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

"Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", – подчеркнули в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/314008947577199

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Теги: Россия, Украина, Москва, Кремль, арест, Черноморский флот РФ, Вооруженные силы Украины, корабль, разведка, крейсер, война России против Украины, Нептун, Игорь Осипов, ГУР Минобороны Украины, потери России
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