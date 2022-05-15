"Два попадания, крен на бок и потребность спасти экипаж". Оперативное командование "Юг" опубликовало аудио последних переговоров на крейсере "Москва"

"Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, крене на бок, потребности спасения экипажа", – говорится в сообщении.

На аудио связист сообщает буксиру о двух пробоинах ниже ватерлинии, крене 30 градусов и что корабль "ляжет на бок".

Он также сказал, что "нет хода на сближение" с буксиром.

"Проводим посильное спасение экипажа", – добавил связист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)