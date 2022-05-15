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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Два попадания, крен на бок и потребность спасти экипаж". Оперативное командование "Юг" опубликовало аудио последних переговоров на крейсере "Москва"

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ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море 13 апреля
ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море 13 апреля
Фото: EPA

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины 15 мая опубликовало в Facebook аудиозапись последних переговоров на российском ракетном крейсере "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул.

"Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, крене на бок, потребности спасения экипажа", – говорится в сообщении.

На аудио связист сообщает буксиру о двух пробоинах ниже ватерлинии, крене 30 градусов и что корабль "ляжет на бок".

Он также сказал, что "нет хода на сближение" с буксиром.

"Проводим посильное спасение экипажа", – добавил связист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1085605582297882/

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Теги: Черноморский флот РФ, ВМС Украины, крейсер, ВСУ, война России против Украины
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