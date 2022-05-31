Появилось видео, как вертолеты ВСУ возили помощь на "Азовсталь"

Три вертолета из 16 вылетевших на завод были сбиты Фото: ЕРА

В ходе совместной операции Главного управления разведки Минобороны и полка Национальной гвардии "Азов" украинские вертолеты залетали почти на 100 км вглубь оккупированной территории.

26 мая мая глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что к защитникам Мариуполя в рамках семи миссий летало 16 бортов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением, провиантом, водой, медикаментами и боеприпасами. Также в город были переброшены несколько десятков бойцов пополнения. две из 16 машин были сбиты врагом, еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к сбитому.

На видео, снятом из кабины, видны работа пилотов, пролет через оккупированные районы, в том числе над побережьем Азовского моря. В кадр попали также разрушенные кварталы Мариуполя и завод "Азовсталь", непосредственно на территории которого садились вертолеты.

Комментируя видео, первый командир "Азова" Андрей Билецкий сказал, что пилоты показали уникальный профессионализм и храбрость. По его словам, в мире нет прецедентов полетов так глубоко в тыл врага.

"Чтобы входить больше чем на 100 км на территорию противника с плотной противовоздушной обороной и авиационным патрулированием – таких операций не было в истории", – отметил командир "Азова".

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