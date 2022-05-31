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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появилось видео, как вертолеты ВСУ возили помощь на "Азовсталь"

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Три вертолета из 16 вылетевших на завод были сбиты
Три вертолета из 16 вылетевших на завод были сбиты
Фото: ЕРА

Издание "Днепр Оперативный" 31 мая опубликовало видео полетов вертолетов снабжения Воздушных сил ВСУ на окруженный российскими войсками завод "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, снятое в первые недели блокады.

В ходе совместной операции Главного управления разведки Минобороны и полка Национальной гвардии "Азов" украинские вертолеты залетали почти на 100 км вглубь оккупированной территории.

26 мая мая глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что к защитникам Мариуполя в рамках семи миссий летало 16 бортов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением, провиантом, водой, медикаментами и боеприпасами. Также в город были переброшены несколько десятков бойцов пополнения. две из 16 машин были сбиты врагом, еще один вертолет был уничтожен, когда прибыл для эвакуации к сбитому.

На видео, снятом из кабины, видны работа пилотов, пролет через оккупированные районы, в том числе над побережьем Азовского моря. В кадр попали также разрушенные кварталы Мариуполя и завод "Азовсталь", непосредственно на территории которого садились вертолеты.

Комментируя видео, первый командир "Азова" Андрей Билецкий сказал, что пилоты показали уникальный профессионализм и храбрость. По его словам, в мире нет прецедентов полетов так глубоко в тыл врага.

"Чтобы  входить больше чем на 100 км на территорию противника с плотной противовоздушной обороной и авиационным патрулированием – таких операций не было в истории", – отметил командир "Азова".

ВИДЕО
Видео: Дніпро Оперативний - життя великого міста / Youtube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский упомянул о храбрости экипажей этих вертолетов"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он. 

Теги: Россия, Украина, образование, оккупация, Мариуполь, разведка, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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