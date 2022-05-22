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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Таких операций в истории человечества не было". Билецкий рассказал об авиапрорыве в Мариуполь для помощи гарнизону и сколько попыток было сделано

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В спецоперации Билецкий занимался организацией десанта
В спецоперации Билецкий занимался организацией десанта
Фото: Андрій Білецький / Twitter

Попыток прорваться в оккупированный россиянами Мариуполь Донецкой области для помощи украинским защитникам было пять, две из них оказались неудачными. Об этом рассказал первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном 21 мая.

Спецоперация авиапрорыва в Мариуполь была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Билецкий, по его словам, занимался в ней организацией десанта.

В частности, вертолетами удалось переправить для усиления обороны города 72 бойца "Азова", отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что авиапрорыв, который совершила украинская армия, не имеет аналогов в мировой истории.

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках надо прежде всего выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на более чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", – сказал Билецкий.

Он отдельно выделил мариупольца, бойца "Азова" под псевдо Кельт, которого одним из первых доставили вертолетом в Мариуполь. Кельт погиб на следующий день после прибытия в город.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "Хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", – отметил Билецкий.

Военнослужащий также рассказал о командире первого экипажа, история которого достойна экранизации.

"Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров", – сказал первый командир "Азова".

Кроме того, в Мариуполь также доставляли медиков. И летели они туда по своей инициативе.

"В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – пять представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра. Это действительно для меня герои", – рассказал Билецкий.

По его словам, труднее всего было лететь первому экипажу и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность погибнуть просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", – подчеркнул Билецкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Украина, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, вертолет, полк Азов, Азовсталь, Андрей Билецкий, война России против Украины, спецоперация, военнослужащий, пилот, экипаж
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