"Таких операций в истории человечества не было". Билецкий рассказал об авиапрорыве в Мариуполь для помощи гарнизону и сколько попыток было сделано

Спецоперация авиапрорыва в Мариуполь была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Билецкий, по его словам, занимался в ней организацией десанта.

В частности, вертолетами удалось переправить для усиления обороны города 72 бойца "Азова", отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что авиапрорыв, который совершила украинская армия, не имеет аналогов в мировой истории.

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках надо прежде всего выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на более чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", – сказал Билецкий.

Он отдельно выделил мариупольца, бойца "Азова" под псевдо Кельт, которого одним из первых доставили вертолетом в Мариуполь. Кельт погиб на следующий день после прибытия в город.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "Хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", – отметил Билецкий.

Военнослужащий также рассказал о командире первого экипажа, история которого достойна экранизации.

"Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров", – сказал первый командир "Азова".

Кроме того, в Мариуполь также доставляли медиков. И летели они туда по своей инициативе.

"В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – пять представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра. Это действительно для меня герои", – рассказал Билецкий.

По его словам, труднее всего было лететь первому экипажу и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность погибнуть просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", – подчеркнул Билецкий.

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