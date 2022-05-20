Процесс эвакуации тел погибших в Мариуполе военных продолжается – командир "Азова"

Прокопенко: Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города", – сказал он.

По словам Прокопенко, несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, военные постоянно отмечали, что самое важное для них – эвакуация гражданских, раненых и погибших.

"Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев: процесс продолжается и, надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!" – добавил командир "Азова".

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