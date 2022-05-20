Процесс эвакуации тел погибших в Мариуполе военных продолжается – командир "Азова"

"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города", – сказал он.
По словам Прокопенко, несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, военные постоянно отмечали, что самое важное для них – эвакуация гражданских, раненых и погибших.
"Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Что касается погибших героев: процесс продолжается и, надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!" – добавил командир "Азова".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали.
На "Азовстали" остаются защитники Мариуполя. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".