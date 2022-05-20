Денисова: Оккупанты в Мариуполе открыли "детский центр" в полуразрушенном детском саду

"В разбомбленном детском заведении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания "картинки" для вражеской пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями. Кроме того, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками, как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша – Россия", – написала она.

По словам Денисовой, такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"Также они не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения культурной самобытности, языка и национальных ценностей страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и прошу учесть эти факты нарушений Россией прав детей в Украине", – заявила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)