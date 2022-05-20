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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова: Оккупанты в Мариуполе открыли "детский центр" в полуразрушенном детском саду

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Денисова: Для создания "картинки" для вражеской пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей
Денисова: Для создания "картинки" для вражеской пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты открыли "детский центр" в полуразрушенном помещении детского сада №104 в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 19 мая.

"В разбомбленном детском заведении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания "картинки" для вражеской пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями. Кроме того, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками, как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша – Россия", – написала она.

По словам Денисовой, такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

"Также они не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения культурной самобытности, языка и национальных ценностей страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и прошу учесть эти факты нарушений Россией прав детей в Украине", – заявила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/543902850424325

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставалось более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на подконтрольную боевикам "ДНР" территорию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Людмила Денисова, Мариуполь, дети, война России против Украины
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