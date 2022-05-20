Денисова: Оккупанты в Мариуполе открыли "детский центр" в полуразрушенном детском саду

"В разбомбленном детском заведении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания "картинки" для вражеской пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями. Кроме того, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками, как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша – Россия", – написала она.
По словам Денисовой, такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
"Также они не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения культурной самобытности, языка и национальных ценностей страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и прошу учесть эти факты нарушений Россией прав детей в Украине", – заявила омбудсмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставалось более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на подконтрольную боевикам "ДНР" территорию.