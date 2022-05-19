Зеленский: Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь

"Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им, вспоминать этот момент и вспоминать, к сожалению, произошедшую с людьми трагедию", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина навсегда запомнит, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь.

"Я вам гарантирую, что когда мы деблокируем его, победим в этой войне, мы построим современный, прекрасный город, которым будем гордиться. Так же, как мы гордимся нашими людьми", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)