Зеленский: Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь

"Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных РФ. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный. Все мы будем гордиться им, вспоминать этот момент и вспоминать, к сожалению, произошедшую с людьми трагедию", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина навсегда запомнит, какой ценой отстроен и отвоеван город Мариуполь.
"Я вам гарантирую, что когда мы деблокируем его, победим в этой войне, мы построим современный, прекрасный город, которым будем гордиться. Так же, как мы гордимся нашими людьми", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставалось более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на подконтрольную боевикам "ДНР" территорию.