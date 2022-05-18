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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе возможны вспышки ряда заболеваний, в том числе холеры – ВОЗ

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Вторжение российских оккупантов в Мариуполь привело к гуманитарной катастрофе в городе
Вторжение российских оккупантов в Мариуполь привело к гуманитарной катастрофе в городе
Фото: EPA

В Мариуполе Донецкой области может произойти вспышка холеры. Об этом заявила менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницан на брифинге во Львове 17 мая, пишет "Укринформ".

"Многие трубы повреждены и мы получаем от наших партнеров на местах, неправительственных организаций, работающих днем и ночью, информацию, что там грязь на улицах, нечистоты и питьевая вода перемешиваются", – сообщила она.

По ее словам, в ВОЗ считают, что могут возникнуть вспышки ряда инфекций, включая холеру.

Организация готовит противохолерные комплекты, вакцины и сотрудничает с неправительственными организациями, которые могут прибыть в Мариуполь.

Как пишет "Укринформ", глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге также заявлял, что организация уже заранее размещает вакцину от холеры в хабе в Днепре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал в Telegram 15 мая, что в городе не хватает питьевой воды.

"Россияне пытаются максимально создать иллюзию "все хорошо" в городе. Но вопрос водоснабжения и недостаток воды остается вопросом номер один в городе. Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо превратилось в "пшик". Кроме новых проблем, это принесло людям иногда тонкую струйку в кранах первых этажей и озера на улицах. Обеспечения питьевой водой недостаточно. В пунктах разлива большие очереди, но даже здесь воды на всех не хватает. Под особой угрозой маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды. Гуманитарно-водный кризис усиливается и из-за увеличения людей, и из-за потепления", – сообщал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. 

Окупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, Мариуполь, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, холера, вакцина, Петр Андрющенко
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