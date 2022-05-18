В Мариуполе возможны вспышки ряда заболеваний, в том числе холеры – ВОЗ

"Многие трубы повреждены и мы получаем от наших партнеров на местах, неправительственных организаций, работающих днем и ночью, информацию, что там грязь на улицах, нечистоты и питьевая вода перемешиваются", – сообщила она.
По ее словам, в ВОЗ считают, что могут возникнуть вспышки ряда инфекций, включая холеру.
Организация готовит противохолерные комплекты, вакцины и сотрудничает с неправительственными организациями, которые могут прибыть в Мариуполь.
Как пишет "Укринформ", глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге также заявлял, что организация уже заранее размещает вакцину от холеры в хабе в Днепре.
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал в Telegram 15 мая, что в городе не хватает питьевой воды.
"Россияне пытаются максимально создать иллюзию "все хорошо" в городе. Но вопрос водоснабжения и недостаток воды остается вопросом номер один в городе. Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо превратилось в "пшик". Кроме новых проблем, это принесло людям иногда тонкую струйку в кранах первых этажей и озера на улицах. Обеспечения питьевой водой недостаточно. В пунктах разлива большие очереди, но даже здесь воды на всех не хватает. Под особой угрозой маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды. Гуманитарно-водный кризис усиливается и из-за увеличения людей, и из-за потепления", – сообщал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
Окупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.