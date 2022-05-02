РФ готовится к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях и в Крыму, возможны провокации – ГУР Минобороны

В ГУР обратили внимание на постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в шести приграничных с Украиной регионах, а также в оккупированном Крыму, которое подписала в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кроме Крыма, речь идет о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора поручено до 15 мая подготовить лаборатории к проведению исследований на холеру.
До 1 июня, согласно документу, должна быть обеспечена готовность госпитальной и лабораторной базы на случай выявления холеры, в частности речь идет о дооснащении лабораторий оборудованием и препаратами для диагностики болезни.
В ГУР в связи с этим считают, что РФ может совершить провокации в регионах, где она начала подготовку к эпидемии.
"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", – говорится в сообщении украинской разведки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
19 марта Россия в Совбезе ООН распространяла пропаганду о "биолабораториях" в Украине. В организации отвергли эти заявления. Именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд.