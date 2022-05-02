РФ готовится к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях и в Крыму, возможны провокации – ГУР Минобороны

В ГУР обратили внимание на постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в шести приграничных с Украиной регионах, а также в оккупированном Крыму, которое подписала в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме Крыма, речь идет о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора поручено до 15 мая подготовить лаборатории к проведению исследований на холеру.

До 1 июня, согласно документу, должна быть обеспечена готовность госпитальной и лабораторной базы на случай выявления холеры, в частности речь идет о дооснащении лабораторий оборудованием и препаратами для диагностики болезни.

В ГУР в связи с этим считают, что РФ может совершить провокации в регионах, где она начала подготовку к эпидемии.

"Вероятно, в конце мая – начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", – говорится в сообщении украинской разведки.

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