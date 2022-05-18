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"Люди заняты добычей продуктов, лекарств, воды". Как выглядит жизнь в разрушенном Мариуполе. Фоторепортаж

Вчера 18.28
18 мая пресс-служба городского совета Мариуполя опубликовала фото, на которых показала происходящее в городе. "Днем люди в основном заняты добычей продуктов, лекарств, воды". Именно так сегодня выглядит жизнь в оккупированном и разрушенном Мариуполе для более 100 тыс. человек", – сообщили в горсовете, отметив, что с особым цинизмом об этом пишут сами оккупанты. В Мариуполе сохраняется катастрофическая ситуация, дефицит "почти всего – от еды и воды до базовых вещей и гигиенических средств", отметили в горсовете. Люди, которые остаются там сейчас, стали заложниками средневекового образа жизни. Развитие и реальное возвращение к нормальной жизни возможно только после возвращения города под полный контроль Украины, подчеркнули в горсовете.
Теги: Мариуполь, дефицит, лекарства, продукты, катастрофа, горсовет, война России против Украины
 

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