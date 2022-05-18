Двоюродный брат Кадырова, вероятно, выполнял функции полевого командира войск РФ в Мариуполе – британская разведка

"Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательный персонал. Это включает развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях. Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Кадырова. Кадыров, вероятно, осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов, вероятно, выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что боевое развертывание такого разрозненного персонала "демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщению командования, что продолжает мешать операциям России".

17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты с целью "устрашения и подавления сопротивления" планируют отдать "шефство" над Мариуполем (Донецкая область) кадыровцам. Известно, что Делимханов прибыл в город, где провел встречу с оккупационной администрацией.