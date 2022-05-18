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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двоюродный брат Кадырова, вероятно, выполнял функции полевого командира войск РФ в Мариуполе – британская разведка

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Российские оккупанты атаковали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Российские оккупанты атаковали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Фото: EPA

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, вероятно, выполнял функции полевого командира войск РФ в Мариуполе Донецкой области. Об этом 18 мая в Twitter сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательный персонал. Это включает развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях. Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Кадырова. Кадыров, вероятно, осуществляет личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов, вероятно, выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе", – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что боевое развертывание такого разрозненного персонала "демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщению командования, что продолжает мешать операциям России".

17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты с целью "устрашения и подавления сопротивления" планируют отдать "шефство" над Мариуполем (Донецкая область) кадыровцам. Известно, что Делимханов прибыл в город, где провел встречу с оккупационной администрацией.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывалась от такой процедуры. 12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. 

Вечером 16 мая полк "Азов" сообщил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".  Какое именно решение, в сообщении не уточнялось. В видеообращении командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) сказал, что "на войне нет полностью безопасных планов и операций".

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". 

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.  

Теги: Великобритания, Чечня, Рамзан Кадыров, Мариуполь, разведка, Адам Делимханов, война России против Украины
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