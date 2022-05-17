РФ хочет предоставить "шефство" над Мариуполем кадыровцам – советник мэра

Об этом 17 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что город оказался "слишком недружественным и националистическим".

"Сегодня в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ [Дмитрия] Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), а также [депутатов Госдумы РФ] Адама Делимханова и Ахмеда Догаева, которые являются по существу частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя". Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. Чем-то похоже на "планы по восстановлению", – написал Андрющенко.

Таким образом, "один из возможных сценариев начал реализовываться", резюмировал советник мэра Мариуполя.