РФ хочет предоставить "шефство" над Мариуполем кадыровцам – советник мэра

Об этом 17 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, такое решение было принято из-за того, что город оказался "слишком недружественным и националистическим".
"Сегодня в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ [Дмитрия] Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), а также [депутатов Госдумы РФ] Адама Делимханова и Ахмеда Догаева, которые являются по существу частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя". Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. Чем-то похоже на "планы по восстановлению", – написал Андрющенко.
Таким образом, "один из возможных сценариев начал реализовываться", резюмировал советник мэра Мариуполя.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие, сколько именно, в Генштабе не уточнили.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".