Зеленский о защитниках "Азовстали": Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая.

"Ребята от военных получили сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Посредниками, вместе с теми странами, о которых я сказал, были представители ООН. Мы договаривались с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем", – сказал Зеленский.

По словам президента, после того, как завершится процесс вывода украинских военных из "Азовстали", все будет зависеть от выполнения обязательств ООН, Международного комитета Красного креста и России.

"Дальше все зависит от того, что себя брали ООН, Красный крест, Российская Федерация, что они [военнослужащие] будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. Сегодня я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – процесс вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать, должны вместе с партнерами, которые брали на себя ответственность", – добавил он.

По словам президента, этот вопрос – один из тех на войне, которые должны быть урегулированы дипломатическим путем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)