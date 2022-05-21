Зеленский о защитниках "Азовстали": Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая.
"Ребята от военных получили сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Посредниками, вместе с теми странами, о которых я сказал, были представители ООН. Мы договаривались с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем", – сказал Зеленский.
По словам президента, после того, как завершится процесс вывода украинских военных из "Азовстали", все будет зависеть от выполнения обязательств ООН, Международного комитета Красного креста и России.
"Дальше все зависит от того, что себя брали ООН, Красный крест, Российская Федерация, что они [военнослужащие] будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. Сегодня я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – процесс вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать, должны вместе с партнерами, которые брали на себя ответственность", – добавил он.
По словам президента, этот вопрос – один из тех на войне, которые должны быть урегулированы дипломатическим путем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшее время.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".