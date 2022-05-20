Украинские летчики неделями доставляли на "Азовсталь" еду, воду и оружие и забирали раненых, многие погибли – Зеленский

Зеленский сообщил, что украинские летчики доставляли на "Азовсталь" еду, воду и оружие, понимая, что могут погибнуть Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью по случаю третьей годовщины его инаугурации, фрагмент показали в эфире национального телемарафона вечером 20 мая. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".

"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых. Все это происходило. Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за российской мощной ПВО", – сказал Зеленский.

Президент отметил, то Украина "не просто так" просила закрыть небо.

"Вопрос был не только в самолетах [РФ], вопрос был в их ПВО, ракетах, много в чем. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Многие недели летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются… представьте, что делали эти люди. Мы потеряли много летчиков. Просто есть люди, которые летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Потеряно большое... много людей. Они абсолютно героические. Поэтому когда мы говорим о Мариуполе, я хочу, чтобы мы говорили о всех", – добавил он.

Когда именно это происходило, президент не уточнил.

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