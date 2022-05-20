Украинские летчики неделями доставляли на "Азовсталь" еду, воду и оружие и забирали раненых, многие погибли – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью по случаю третьей годовщины его инаугурации, фрагмент показали в эфире национального телемарафона вечером 20 мая. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".
"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых. Все это происходило. Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за российской мощной ПВО", – сказал Зеленский.
Президент отметил, то Украина "не просто так" просила закрыть небо.
"Вопрос был не только в самолетах [РФ], вопрос был в их ПВО, ракетах, много в чем. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Многие недели летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются… представьте, что делали эти люди. Мы потеряли много летчиков. Просто есть люди, которые летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Потеряно большое... много людей. Они абсолютно героические. Поэтому когда мы говорим о Мариуполе, я хочу, чтобы мы говорили о всех", – добавил он.
Когда именно это происходило, президент не уточнил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" остается последним объектом в Мариуполе, который удерживают украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".