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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря до 4 тыс. человек – советник мэра города

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По данным местных властей, мариупольцев хотят принудительно мобилизовать
По данным местных властей, мариупольцев хотят принудительно мобилизовать
Фото: EPA

Из Мариуполя Донецкой области оккупанты вывозят местных жителей в фильтрационные лагеря и, вероятно, готовят их к мобилизации в армию террористов "ДНР". Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района выросло с 2 тыс. мужчин до 3–4 тыс. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря. При этом ни один мариуполец в течение пяти недель из лагеря не освобожден", – отмечает она.

Андрющенко добавил, что условия содержания украинцев ухудшаются, фактически их психологически ломают.

"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой "ДНР" из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", – рассказал советник мэра.

Андрющенко также сообщил, что у оккупантов в планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле – августе после получения украинцами паспортов так называемой "ДНР" или гражданства России по упрощенной процедуре.

"В итоге мы можем утверждать, что Россия вместе с сателлитами приняла решение по пополнению мобилизационного резерва войска за счет мужчин из Мариуполя уже в ближайшее время", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, ДНР, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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