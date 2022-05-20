Оккупанты вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря до 4 тыс. человек – советник мэра города

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района выросло с 2 тыс. мужчин до 3–4 тыс. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря. При этом ни один мариуполец в течение пяти недель из лагеря не освобожден", – отмечает она.
Андрющенко добавил, что условия содержания украинцев ухудшаются, фактически их психологически ломают.
"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой "ДНР" из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", – рассказал советник мэра.
Андрющенко также сообщил, что у оккупантов в планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле – августе после получения украинцами паспортов так называемой "ДНР" или гражданства России по упрощенной процедуре.
"В итоге мы можем утверждать, что Россия вместе с сателлитами приняла решение по пополнению мобилизационного резерва войска за счет мужчин из Мариуполя уже в ближайшее время", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".