Оккупанты вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря до 4 тыс. человек – советник мэра города

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района выросло с 2 тыс. мужчин до 3–4 тыс. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря. При этом ни один мариуполец в течение пяти недель из лагеря не освобожден", – отмечает она.

Андрющенко добавил, что условия содержания украинцев ухудшаются, фактически их психологически ломают.

"По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой "ДНР" из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте", – рассказал советник мэра.

Андрющенко также сообщил, что у оккупантов в планах начать реальную и открытую мобилизацию мужчин в июле – августе после получения украинцами паспортов так называемой "ДНР" или гражданства России по упрощенной процедуре.

"В итоге мы можем утверждать, что Россия вместе с сателлитами приняла решение по пополнению мобилизационного резерва войска за счет мужчин из Мариуполя уже в ближайшее время", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)