Данилов о начале войны: Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку. Если бы было больше тяжелой бронетехники, вопрос Мариуполя по-другому стоял бы

Он напомнил, что поначалу никто из партнеров не верил, что украинцы способны защищать свою страну.
"У меня с октября по февраль проходило очень много встреч, где я объяснял всем иностранным представителям, что никакого шанса у России победить Украину наскоком нет, мы будем защищаться, мы будем воевать", – рассказал Данилов.
В первые две-три недели, отметил он, поставки оружия были очень ограничены.
"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась – мы изменили этот мир", – утверждает секретарь СНБО.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ежедневно встречается "с определенным кругом лиц" – на этих встречах присутствуют те, кто отвечает за поставку оружия, военные, представители разведки, аппарат СНБО и Кабмина. В первые дни войны такие встречи проходили два раза в день.
"Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку, военные решали, куда их нужно направить в первую очередь. Сейчас немного стало легче, но еще раз подчеркиваю: военные считают, что оружия нужно еще больше. Нам крайне необходимы самолеты и тяжелая бронетехника. Если бы у нас было больше тяжелой бронетехники в первые недели войны, то вопрос деблокирования Мариуполя по-другому рассматривался бы. К сожалению, сегодня количество бронетехники для того, чтобы можно было провести такую военную операцию, у нас недостаточно, – подчеркнул он.
В то же время Данилов добавил, что сейчас Украина постоянно получает новое вооружение – и гораздо лучшее, чем она получала месяц назад.
"Это, например, гаубицы М777, которые уже совсем другого качества и других калибров. Это уже натовские стандарты – так называемый 155 калибр, таких снарядов нужно больше для достижения целей, которые ставят перед собой военные. Это уже совсем другой уровень войны и уже не та техника, которая была в начале", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в размере €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд.
В США приняли закон о ленд-лизе для Украины, а администрация президента Джо Байдена 19 мая объявила о еще одном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму $100 млн.