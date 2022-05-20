Данилов о начале войны: Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку. Если бы было больше тяжелой бронетехники, вопрос Мариуполя по-другому стоял бы

Он напомнил, что поначалу никто из партнеров не верил, что украинцы способны защищать свою страну.

"У меня с октября по февраль проходило очень много встреч, где я объяснял всем иностранным представителям, что никакого шанса у России победить Украину наскоком нет, мы будем защищаться, мы будем воевать", – рассказал Данилов.

В первые две-три недели, отметил он, поставки оружия были очень ограничены.

"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась – мы изменили этот мир", – утверждает секретарь СНБО.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ежедневно встречается "с определенным кругом лиц" – на этих встречах присутствуют те, кто отвечает за поставку оружия, военные, представители разведки, аппарат СНБО и Кабмина. В первые дни войны такие встречи проходили два раза в день.

"Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку, военные решали, куда их нужно направить в первую очередь. Сейчас немного стало легче, но еще раз подчеркиваю: военные считают, что оружия нужно еще больше. Нам крайне необходимы самолеты и тяжелая бронетехника. Если бы у нас было больше тяжелой бронетехники в первые недели войны, то вопрос деблокирования Мариуполя по-другому рассматривался бы. К сожалению, сегодня количество бронетехники для того, чтобы можно было провести такую военную операцию, у нас недостаточно, – подчеркнул он.

В то же время Данилов добавил, что сейчас Украина постоянно получает новое вооружение – и гораздо лучшее, чем она получала месяц назад.

"Это, например, гаубицы М777, которые уже совсем другого качества и других калибров. Это уже натовские стандарты – так называемый 155 калибр, таких снарядов нужно больше для достижения целей, которые ставят перед собой военные. Это уже совсем другой уровень войны и уже не та техника, которая была в начале", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)