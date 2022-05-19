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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о пакете помощи в области безопасности для Украины на $100 млн

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Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи 19 мая
Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи 19 мая
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена 19 мая объявила о еще одном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму $100 млн. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, деньги будут направлены "на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине".

Заявление по поводу предоставления Украине очередного пакета помощи сделал также госсекретарь США Энтони Блинкен, оно опубликовано на сайте Госдепа. Он отметил, что почти 12 недель Россия ведет неспровоцированную и жестокую войну против Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и против украинского народа.

"Отброшенная после неудачной попытки захватить Киев Россия продолжает упорное наступление на юге и востоке Украины. Мужественные силы обороны Украины продолжают твердо сражаться. Соединенные Штаты, а также более 40 союзников и стран-партнеров круглосуточно работают над ускорением поставок оружия и техники, необходимых для обороны Украины. В соответствии с поручением президента, я санкционирую наш 10-й отбор дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов министерства обороны США на сумму до $100 млн", – сказал он.

Таким образом, по словам Блинкена, общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно $3,9 млрд. c начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Американская и международная военная помощь продолжает дополнять прямую финансовую поддержку США Украине, поддержку документирования доказательств зверств России против народа Украины и меры по дальнейшему усилению давления на Россию и ее пособников. В совокупности эти усилия укрепляют позиции Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира до тех пор, пока она не прекратит свою бессмысленную и жестокую войну против Украины. США полны решимости помогать Украине продолжать удовлетворять свои оборонные потребности и наращивать свой будущий потенциал, а также поддерживать союзников и партнеров на восточном фланге НАТО и в более широком регионе", – заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что США, союзники и партнеры "гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его правом деле: защите своей страны и своей демократии".

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы добьемся успеха, и демократическая, суверенная и независимая Украина восторжествует", – сказал глава американской дипломатии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая палата представителей США поддержала законопроект, увеличив сумму помощи Украине до $40 млрд.

12 мая стало известно, что республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта в Сенате. Он, в частности, аргументировал это тем, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. В результате рассмотрение законопроекта было отложено на неделю.

Сенат США 19 мая поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Теперь документ должен подписать Байден.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Госдепартамент США, военная помощь, Энтони Блинкен
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