США объявили о пакете помощи в области безопасности для Украины на $100 млн

Согласно заявлению, деньги будут направлены "на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине".

Заявление по поводу предоставления Украине очередного пакета помощи сделал также госсекретарь США Энтони Блинкен, оно опубликовано на сайте Госдепа. Он отметил, что почти 12 недель Россия ведет неспровоцированную и жестокую войну против Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и против украинского народа.

"Отброшенная после неудачной попытки захватить Киев Россия продолжает упорное наступление на юге и востоке Украины. Мужественные силы обороны Украины продолжают твердо сражаться. Соединенные Штаты, а также более 40 союзников и стран-партнеров круглосуточно работают над ускорением поставок оружия и техники, необходимых для обороны Украины. В соответствии с поручением президента, я санкционирую наш 10-й отбор дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов министерства обороны США на сумму до $100 млн", – сказал он.

Таким образом, по словам Блинкена, общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения составила примерно $3,9 млрд. c начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Американская и международная военная помощь продолжает дополнять прямую финансовую поддержку США Украине, поддержку документирования доказательств зверств России против народа Украины и меры по дальнейшему усилению давления на Россию и ее пособников. В совокупности эти усилия укрепляют позиции Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира до тех пор, пока она не прекратит свою бессмысленную и жестокую войну против Украины. США полны решимости помогать Украине продолжать удовлетворять свои оборонные потребности и наращивать свой будущий потенциал, а также поддерживать союзников и партнеров на восточном фланге НАТО и в более широком регионе", – заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что США, союзники и партнеры "гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его правом деле: защите своей страны и своей демократии".

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы добьемся успеха, и демократическая, суверенная и независимая Украина восторжествует", – сказал глава американской дипломатии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)