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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенат США поддержал выделение Украине помощи в размере $40 млрд

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Решение поддержали 86 сенаторов
Решение поддержали 86 сенаторов
Фото: ЕРА

Сенат США 19 мая поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Об этом сообщает The Washington Post.

"За" проголосовали 86 сенаторов. Решение поддержали все демократы. Против предоставления помощи Украине выступили 11 членов Сената, все они – представители Республиканской партии.

Теперь документ передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

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В Пентагоне предупреждали, что если Сенат не одобрит пакет помощи Украине на $40 млрд до 19 мая, Соединенные Штаты не смогут отправлять помощь непрерывно и, как следствие, возникнут паузы в поставках, чего в минобороны США хотели бы избежать.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая палата представителей США поддержала законопроект, увеличив сумму помощи Украине до $40 млрд.

12 мая стало известно, что республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта в Сенате. Он, в частности, аргументировал это тем, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. В результате рассмотрение законопроекта было отложено на неделю.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, помощь, Сенат США, законопроект, война России против Украины
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