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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы США могли непрерывно поставлять военную помощь Украине, Сенату нужно одобрить законопроект о $40 млрд помощи до 19 мая – Пентагон

Кирби: Мы хотели бы получить разрешение на дополнительные полномочия до третьей недели мая
Кирби: Мы хотели бы получить разрешение на дополнительные полномочия до третьей недели мая
Фото: EPA

Чтобы США могби непрерывно поставлять вооружения Украине, Сенату желательно одобрить новый пакет помощи на $40 млрд до 19 мая. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге 13 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Он отметил, что сейчас в распоряжении есть около $100 млн. 

"Мы действительно хотели бы получить разрешение на дополнительные полномочия до третьей недели этого месяца, чтобы мы могли продолжать бесперебойный поток помощи в Украину. Мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не дожили до конца мая без дополнительных полномочий, на которые можно было бы опираться. Но мы верим, что $100 млн, которые у нас остались, помогут нам предоставить больше помощи Украине примерно к третьей неделе этого месяца, ближе к концу месяца. Поэтому мы действительно хотели бы, чтобы это было одобрено как можно скорее, чтобы мы снова могли продолжать отправлять дополнительные пакеты без перерыва.... Конкретно мы сказали что-то вроде 19 мая, – это день, когда без дополнительных полномочий у нас не будет возможности присылать новые материалы", – сказал он.

По словам Кирби, это не значит, что 20 мая "ничего не будет происходить и все остановится". Но США хотят иметь возможность отправлять помощь непрерывно, а в случае, если Сенат не одобрит документ до указанной даты, могут возникнуть паузы в поставках, чего в Пентагоне хотели бы избежать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

9 марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы срочно выделить Украине помощь в размере $13,6 млрд. Из этой суммы $4 млрд распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий, $6,7 млрд направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая палата представителей США поддержала законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине. После этого, согласно процедуре, законопроект должен одобрить Сенат США, затем его передадут на подпись президенту Джо Байдену.

12 мая стало известно, что сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около $40 млрд. Он, в частности, считает, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. Принятие законопроекта откладывается до следующей недели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Пентагон, Конгресс США, военная помощь, Сенат США, война России против Украины, Джон Кирби
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