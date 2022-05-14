Чтобы США могли непрерывно поставлять военную помощь Украине, Сенату нужно одобрить законопроект о $40 млрд помощи до 19 мая – Пентагон

Он отметил, что сейчас в распоряжении есть около $100 млн.

"Мы действительно хотели бы получить разрешение на дополнительные полномочия до третьей недели этого месяца, чтобы мы могли продолжать бесперебойный поток помощи в Украину. Мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы мы не дожили до конца мая без дополнительных полномочий, на которые можно было бы опираться. Но мы верим, что $100 млн, которые у нас остались, помогут нам предоставить больше помощи Украине примерно к третьей неделе этого месяца, ближе к концу месяца. Поэтому мы действительно хотели бы, чтобы это было одобрено как можно скорее, чтобы мы снова могли продолжать отправлять дополнительные пакеты без перерыва.... Конкретно мы сказали что-то вроде 19 мая, – это день, когда без дополнительных полномочий у нас не будет возможности присылать новые материалы", – сказал он.

По словам Кирби, это не значит, что 20 мая "ничего не будет происходить и все остановится". Но США хотят иметь возможность отправлять помощь непрерывно, а в случае, если Сенат не одобрит документ до указанной даты, могут возникнуть паузы в поставках, чего в Пентагоне хотели бы избежать.

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