Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь в €9 млрд. Шмыгаль заявил, что ЕК утвердила план восстановления страны

ЕС несет ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить "масштабные усилия" по восстановлению Украины, отметила фон дер Ляйен Фото: EPA

"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до €9 млрд в 2022 году", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС несет ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить "масштабные усилия" по восстановлению Украины. В то же время "принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами", считает глава Еврокомиссии.

"Это должен быть рассчитанный на будущее план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство права и независимость судебной власти. И это должно быть прочно закреплено в зеленом и цифровом переходе и фундаментальных европейских ценностях", – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС предлагает платформу реконструкции как часть этого плана, который возглавляют Украина и Еврокомиссия и объединяет страны – члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других единомышленников.

"Целью этой платформы будет согласование направления движения и обеспечение максимальной синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине выйти сильнее и устойчивее после опустошения, вызванного путинскими солдатами", – резюмировала фон дер Ляйен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Еврокомиссия "утвердила план восстановления Украины". Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Уже сейчас предлагается предоставить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи… Однако главное в этом плане не деньги. Главное – это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам", – указал Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что план послевоенного восстановления Украины "будет опираться на четыре столпа":

восстановление всей инфраструктуры в соответствии с новейшими стандартами и европейской политикой;

модернизация украинского государства и наших институтов;

максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;

экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", – подытожил Шмыгаль.