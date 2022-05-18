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Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь в €9 млрд. Шмыгаль заявил, что ЕК утвердила план восстановления страны

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ЕС несет ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить "масштабные усилия" по восстановлению Украины, отметила фон дер Ляйен
ЕС несет ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить "масштабные усилия" по восстановлению Украины, отметила фон дер Ляйен
Фото: EPA

Европейская комиссия (ЕК) предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в €9 млрд. Об этом 18 мая в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует сайт высшего органа исполнительной власти ЕС.

"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до €9 млрд в 2022 году", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС несет ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить "масштабные усилия" по восстановлению Украины. В то же время "принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами", считает глава Еврокомиссии.

"Это должен быть рассчитанный на будущее план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство права и независимость судебной власти. И это должно быть прочно закреплено в зеленом и цифровом переходе и фундаментальных европейских ценностях", – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС предлагает платформу реконструкции как часть этого плана, который возглавляют Украина и Еврокомиссия и объединяет страны – члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других единомышленников.

"Целью этой платформы будет согласование направления движения и обеспечение максимальной синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине выйти сильнее и устойчивее после опустошения, вызванного путинскими солдатами", – резюмировала фон дер Ляйен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Еврокомиссия "утвердила план восстановления Украины". Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Уже сейчас предлагается предоставить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи… Однако главное в этом плане не деньги. Главное – это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам", – указал Шмыгаль.

Глава Кабмина добавил, что план послевоенного восстановления Украины "будет опираться на четыре столпа":

  • восстановление всей инфраструктуры в соответствии с новейшими стандартами и европейской политикой;
  • модернизация украинского государства и наших институтов;
  • максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;
  • экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", – подытожил Шмыгаль.

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в 2022 году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Из-за ущерба, нанесенного российскими оккупационными войсками, Украина нуждается в поддержке в объеме до 7$ млрд ежемесячно, заявил 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, потери от разрушения зданий и инфраструктуры в результате вторжения РФ достигли примерно $60 млрд и будут расти по мере продолжения войны

СМИ сообщали 17 мая, что Еврокомиссия создает план послевоенной финансовой помощи "Отстроить Украину", который требует от украинской власти побороть коррупцию и провести все реформы для возможного вступления в ЕС. Согласно документу, на восстановление Украины понадобится около 10 лет.

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