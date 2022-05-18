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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деньги в обмен на реформы. План ЕС по восстановлению Украины требует побороть коррупцию и улучшить условия для бизнеса – СМИ

Государства члены ЕС предложат Украине план реформ, под которые она сможет получить гранты и кредиты Sueddeutsche Zeitung
Государства – члены ЕС предложат Украине план реформ, под которые она сможет получить гранты и кредиты – Sueddeutsche Zeitung
Фото: EPA

Европейская комиссия создает план послевоенной финансовой помощи "Отстроить Украину", который требует от украинской власти побороть коррупцию и провести все реформы для возможного вступления в ЕС. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, получивший восьмистраничный проект плана.

Согласно документу, на восстановление Украины понадобится около 10 лет. Авторы предлагают принцип "сделать лучше, чем было" – новое жилье и инфраструктура должны быть спроектированы с учетом требований безопасности и окружающей среды.  

Общая сумма не называется, авторы упоминают "сотни миллиардов евро ущерба".

Финансировать план ЕС планирует из специальной программы в бюджете, такой же, какая была создана при коронавирусе. Государства – члены союза предложат Еврокомиссии план реформ и инвестиций и уже под него будут утверждаться гранты и кредиты под низкий процент. При этом отдельные транши зависят от достижения Украиной определенных успехов.

Основные требования к украинской власти, прописанные в проекте, – проведение в стране реформ, которые приблизят ее к европейским стандартам жизни и подготовят к возможному вступлению в ЕС. В это входит адаптированное законодательство, борьба с коррупцией, контроль бюджетных расходов, создание условий для бизнеса.

Авторы проекта считают, что инвестировать в восстановление Украины захотят многие страны, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую часть". 

Sueddeutsche Zeitung отмечает, что предложение Еврокомиссии может стать "взрывоопасным", поскольку правительства стран ЕС, в том числе немецкое, "критически относятся к общеевропейскому долгу". Также упоминается возможность использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции, но этот вопрос недостаточно проработан юридически, считают авторы плана.

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Из-за ущерба, нанесенного оккупационными войсками России, Украина нуждается в поддержке в объеме до 7$ млрд ежемесячно. Об этом 21 апреля заявил президент Владимир Зеленский на сессии Всемирного банка, его цитирует сайт Офиса президента.

По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, потери от разрушения зданий и инфраструктуры в результате вторжения РФ достигли примерно $60 млрд и будут расти по мере продолжения войны

Теги: Еврокомиссия, война России против Украины, ущерб
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