Деньги в обмен на реформы. План ЕС по восстановлению Украины требует побороть коррупцию и улучшить условия для бизнеса – СМИ

Государства – члены ЕС предложат Украине план реформ, под которые она сможет получить гранты и кредиты – Sueddeutsche Zeitung Фото: EPA

Согласно документу, на восстановление Украины понадобится около 10 лет. Авторы предлагают принцип "сделать лучше, чем было" – новое жилье и инфраструктура должны быть спроектированы с учетом требований безопасности и окружающей среды.

Общая сумма не называется, авторы упоминают "сотни миллиардов евро ущерба".

Финансировать план ЕС планирует из специальной программы в бюджете, такой же, какая была создана при коронавирусе. Государства – члены союза предложат Еврокомиссии план реформ и инвестиций и уже под него будут утверждаться гранты и кредиты под низкий процент. При этом отдельные транши зависят от достижения Украиной определенных успехов.

Основные требования к украинской власти, прописанные в проекте, – проведение в стране реформ, которые приблизят ее к европейским стандартам жизни и подготовят к возможному вступлению в ЕС. В это входит адаптированное законодательство, борьба с коррупцией, контроль бюджетных расходов, создание условий для бизнеса.

Авторы проекта считают, что инвестировать в восстановление Украины захотят многие страны, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую часть".

Sueddeutsche Zeitung отмечает, что предложение Еврокомиссии может стать "взрывоопасным", поскольку правительства стран ЕС, в том числе немецкое, "критически относятся к общеевропейскому долгу". Также упоминается возможность использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции, но этот вопрос недостаточно проработан юридически, считают авторы плана.