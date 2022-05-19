Украине нужно как минимум $15 млрд на ближайшие три месяца для финансирования оперативных нужд бюджета – Шмыгаль

Шмыгаль: Сегодня Украина стоит на защите всей Европы и мира Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"Сегодня мы призываем страны "Большой семерки" предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужно минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией", – подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что сейчас ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд.

Он приветствовал инициативу Европейской комиссии выделить Украине €9 млрд в качестве макрофинансовой помощи, а также добавил, что Украина надеется на скорейшее принятие решения о пакете помощи от США в размере $40 млрд, из которых около $9 млрд могут быть направлены в украинский бюджет.

По словам премьер-министра, поддержка странами "Большой семерки" станет "надежным фундаментом" для Украины, чтобы одержать победу над Россией.

"Сегодня Украина стоит на защите всей Европы и мира. Мы доказали свою стойкость. Показали, что готовы держать удар по всем фронтам. Украинская банковская система работает стабильно. Энергетическая система работает стабильно. Введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу", – резюмировал Шмыгаль.