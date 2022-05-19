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ДЕНЬГИ

Украине нужно как минимум $15 млрд на ближайшие три месяца для финансирования оперативных нужд бюджета – Шмыгаль

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Шмыгаль: Сегодня Украина стоит на защите всей Европы и мира
Шмыгаль: Сегодня Украина стоит на защите всей Европы и мира
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Украине необходимо по меньшей мере $15 млрд на ближайшие три месяца для финансирования оперативных нужд бюджета страны. Об этом 19 мая во время выступления на сессии с участием министров финансов стран "Большой семерки" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня мы призываем страны "Большой семерки" предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужно минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией", – подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что сейчас ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд.

Он приветствовал инициативу Европейской комиссии выделить Украине €9 млрд в качестве макрофинансовой помощи, а также добавил, что Украина надеется на скорейшее принятие решения о пакете помощи от США в размере $40 млрд, из которых около $9 млрд могут быть направлены в украинский бюджет.

По словам премьер-министра, поддержка странами "Большой семерки" станет "надежным фундаментом" для Украины, чтобы одержать победу над Россией.

"Сегодня Украина стоит на защите всей Европы и мира. Мы доказали свою стойкость. Показали, что готовы держать удар по всем фронтам. Украинская банковская система работает стабильно. Энергетическая система работает стабильно. Введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу", – резюмировал Шмыгаль.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

13 мая Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что государства – члены "Большой семерки" планируют выделить €30 млрд на помощь Украине.

Теги: Россия, Украина, экономика, бюджет, бизнес, Большая семерка, война России против Украины, финансирование, Денис Шмыгаль
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