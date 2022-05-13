Страны G7 предоставят Украине €30 млрд в качестве финансовой поддержки – СМИ

Ожидается, что такое решение будет принято на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран G7.
Помощь будет выделена в виде кредитов и грантов, это позволит Украине не полностью их возвращать.
Сумма в €30 млрд предполагает окончание боевых действий в Украине в течение года, отмечает немецкое издание.
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.