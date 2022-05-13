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Страны G7 предоставят Украине €30 млрд в качестве финансовой поддержки – СМИ

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Помощь Украине будет выделена в виде кредитов и грантов, отметил Der Spiegel
Помощь Украине будет выделена в виде кредитов и грантов, отметил Der Spiegel
Фото: depositphotos.com

Государства – члены "Большой семерки" (G7) планируют выделить €30 млрд на помощь Украине. Об этом 13 мая сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники.

Ожидается, что такое решение будет принято на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран G7.

Помощь будет выделена в виде кредитов и грантов, это позволит Украине не полностью их возвращать.

Сумма в €30 млрд предполагает окончание боевых действий в Украине в течение года, отмечает немецкое издание.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 пообещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

Теги: США, Германия, Украина, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония, экономика, Большая семерка, помощь, кредиты, финансовая помощь, финансы, гранты
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