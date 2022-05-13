Страны G7 предоставят Украине €30 млрд в качестве финансовой поддержки – СМИ

Помощь Украине будет выделена в виде кредитов и грантов, отметил Der Spiegel Фото: depositphotos.com

Ожидается, что такое решение будет принято на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран G7.

Помощь будет выделена в виде кредитов и грантов, это позволит Украине не полностью их возвращать.

Сумма в €30 млрд предполагает окончание боевых действий в Украине в течение года, отмечает немецкое издание.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.