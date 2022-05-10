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Украина договорилась о помощи на $10 млрд, из них $4,5 млрд уже получено – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых мы нуждаемся
Шмыгаль: Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых мы нуждаемся
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Власти Украины договорились с другими странами о помощи на общую суму $10 млрд. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 мая.

"Мы договорились уже на сегодня о поддержке Украины различными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами – на $10 млрд. Более $4,5 млрд мы уже получили. Остальные еще в процессе договоренностей и заключения договоров", – сказал он.

Премьер отметил, что власти практически каждую неделю подписывают новые договоры на получение финансовой помощи.

"Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ – лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, – что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно. МВФ фактически взял на себя лидерство, создал этот административный счет, через который все партнеры могут помогать Украине. Это может быть как прямое бюджетное финансирование через этот счет, гранты, кредиты, так и SDR – специальные права заимствования",  – рассказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что подписал 35 писем для 35 своих коллег премьер-министров развитых стран, чтобы они 10% своих специальных прав заимствования, полученные в прошлом году от МВФ, передали в пользу Украины. 

Также премьер-министр рассказал, что Канада – одна из первых стран, которая инициировала передать Украине часть SDR. Кроме того, уже есть договоренности, что США будут предоставлять Украине по $2 млрд в месяц.

"В пакете поддержки для Украины на $33 млрд, который они одобрили, более $8 млрд – это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму свыше $2 млрд", – отметил Шмыгаль.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Канада, МВФ, финансовая помощь, Кристалина Георгиева, Денис Шмыгаль
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