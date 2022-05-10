Украина договорилась о помощи на $10 млрд, из них $4,5 млрд уже получено – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых мы нуждаемся Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"Мы договорились уже на сегодня о поддержке Украины различными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами – на $10 млрд. Более $4,5 млрд мы уже получили. Остальные еще в процессе договоренностей и заключения договоров", – сказал он.

Премьер отметил, что власти практически каждую неделю подписывают новые договоры на получение финансовой помощи.

"Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ – лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, – что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно. МВФ фактически взял на себя лидерство, создал этот административный счет, через который все партнеры могут помогать Украине. Это может быть как прямое бюджетное финансирование через этот счет, гранты, кредиты, так и SDR – специальные права заимствования", – рассказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что подписал 35 писем для 35 своих коллег премьер-министров развитых стран, чтобы они 10% своих специальных прав заимствования, полученные в прошлом году от МВФ, передали в пользу Украины.

Также премьер-министр рассказал, что Канада – одна из первых стран, которая инициировала передать Украине часть SDR. Кроме того, уже есть договоренности, что США будут предоставлять Украине по $2 млрд в месяц.

"В пакете поддержки для Украины на $33 млрд, который они одобрили, более $8 млрд – это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму свыше $2 млрд", – отметил Шмыгаль.