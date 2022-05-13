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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина на войну с РФ вынуждена была потратить около $8,3 млрд – Минфин

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Украина потратила на войну с РФ миллиарды долларов
Украина потратила на войну с РФ миллиарды долларов
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

На войну с РФ Украина вынуждена была потратить 245,1 млрд грн (около $8,3 млрд). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии агентству Reuters 12 мая.

Он сообщил, что эти деньги были перераспределены из средств, предусмотренных в бюджете Украины на развитие страны. Их направили на различные расходы – от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Также Марченко рассказал, что правительство собрало только 60% запланированных налоговых поступлений на апрель, дефицит был восполнен до эквивалента 79,5% за счет грантов от иностранных партнеров.

Министр подчеркнул, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку власти вынуждены направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы. Он рассказал, что в апреле Украина получила почти $2 млрд внешнего финансирования, из которых $719 млн поступили в виде грантов. C февраля этот показатель составляет $5,4 млрд, в том числе $801 млн в виде грантов.

Марченко сообщил, что Киев обсуждает различные виды внешней финансовой поддержки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, экономика, война России против Украины, Сергей Марченко, Минфин
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