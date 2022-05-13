Украина на войну с РФ вынуждена была потратить около $8,3 млрд – Минфин

Он сообщил, что эти деньги были перераспределены из средств, предусмотренных в бюджете Украины на развитие страны. Их направили на различные расходы – от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Также Марченко рассказал, что правительство собрало только 60% запланированных налоговых поступлений на апрель, дефицит был восполнен до эквивалента 79,5% за счет грантов от иностранных партнеров.

Министр подчеркнул, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку власти вынуждены направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы. Он рассказал, что в апреле Украина получила почти $2 млрд внешнего финансирования, из которых $719 млн поступили в виде грантов. C февраля этот показатель составляет $5,4 млрд, в том числе $801 млн в виде грантов.

Марченко сообщил, что Киев обсуждает различные виды внешней финансовой поддержки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)