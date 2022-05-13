Уже 20 компаний в Европе открыли рублевые счета для оплаты российского газа – Bloomberg

Еще 14 клиентов российского "Газпрома", по словам источника, запросили необходимые документы для открытия счета в валюте РФ.
С началом действия санкций против России власти Евросоюза так и не приняли решение, противоречит ли введенным ограничениям покупка российских энергоресурсов в рублях. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на пресс-конференции 11 мая, что компании смогут платить за газ в рублях без нарушения санкций, отмечает Bloomberg.
"Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет в "Газпромбанке", – сказал он. По информации Драги, самый крупный импортер газа в Германии также провел расчеты в российской валюте.
Собеседник агентства добавил, что количество клиентов, рассчитавшихся в рублях, остается на уровне четырех, как и в прошлом месяце. По его словам, платежи от других покупателей ожидаются в течение мая.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.
По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.