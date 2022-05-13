Уже 20 компаний в Европе открыли рублевые счета для оплаты российского газа – Bloomberg

Власти Евросоюза так и не решили, нарушает ли покупка газа в рублях наложенные на Россию санкции Фото: EPA

Еще 14 клиентов российского "Газпрома", по словам источника, запросили необходимые документы для открытия счета в валюте РФ.

С началом действия санкций против России власти Евросоюза так и не приняли решение, противоречит ли введенным ограничениям покупка российских энергоресурсов в рублях. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на пресс-конференции 11 мая, что компании смогут платить за газ в рублях без нарушения санкций, отмечает Bloomberg.

"Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет в "Газпромбанке", – сказал он. По информации Драги, самый крупный импортер газа в Германии также провел расчеты в российской валюте.

Собеседник агентства добавил, что количество клиентов, рассчитавшихся в рублях, остается на уровне четырех, как и в прошлом месяце. По его словам, платежи от других покупателей ожидаются в течение мая.