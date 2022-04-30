"Шантажировать нас не будут!" Министр финансов Германии подчеркнул, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях

Линднер: Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России Фото: EPA

По его словам, сейчас Германия делает все, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и возможности шантажировать ее таким образом.

На вопрос, ожидает ли он прекращения поставок российского газа Германии, как это произошло уже с двумя европейскими странами, Линднер ответил, что ФРГ продолжает оплачивать поставки газа в евро и долларах на основании договоров, но не может исключать любой сценарий, учитывая, что имеет дело с президентом РФ Владимиром Путиным.

У министра спросили также, будет ли он "защищать в первую очередь промышленность, а уже потом частные хозяйства" в случае, если эмбарго на российские энергоносители обрушат немецкую экономику.

"Я не хочу погрязнуть в сценариях катастроф. Но ясно одно: немыслимо, чтобы у бабушек в квартирах было холодно. Поэтому не должна возникнуть ситуация, при которой пришлось бы производить эту оценку", – ответил Линднер.

При этом он подчеркнул, что даже в экстренном случае Германия не намерена платить за газ в рублях.

"В адрес Путина я очень четко говорю: шантажировать нас не будут! Мы не будем платить за российский газ в рублях и в дальнейшем. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – резюмировал министр в Twitter.