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"Шантажировать нас не будут!" Министр финансов Германии подчеркнул, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях

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Линднер: Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России
Линднер: Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России
Фото: EPA

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия не позволит России шантажировать энергоресурсами и не будет выполнять требование оплаты российского газа в рублях. Об этом он заявил в интервью изданию WAZ, а также написал в Twitter.

По его словам, сейчас Германия делает все, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и возможности шантажировать ее таким образом.

На вопрос, ожидает ли он прекращения поставок российского газа Германии, как это произошло уже с двумя европейскими странами, Линднер ответил, что ФРГ продолжает оплачивать поставки газа в евро и долларах на основании договоров, но не может исключать любой сценарий, учитывая, что имеет дело с президентом РФ Владимиром Путиным.

У министра спросили также, будет ли он "защищать в первую очередь промышленность, а уже потом частные хозяйства" в случае, если эмбарго на российские энергоносители обрушат немецкую экономику.

"Я не хочу погрязнуть в сценариях катастроф. Но ясно одно: немыслимо, чтобы у бабушек в квартирах было холодно. Поэтому не должна возникнуть ситуация, при которой пришлось бы производить эту оценку", – ответил Линднер.

При этом он подчеркнул, что даже в экстренном случае Германия не намерена платить за газ в рублях.

"В адрес Путина я очень четко говорю: шантажировать нас не будут! Мы не будем платить за российский газ в рублях и в дальнейшем. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – резюмировал министр в Twitter.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.

Теги: Германия, газ, экономика, рубль, ФРГ, эмбарго, Кристиан Линднер, российский газ
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