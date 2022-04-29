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Чехия отказалась платить за российский газ рублями

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Фиала: Чехия не собирается поддаваться шантажу России
Фиала: Чехия не собирается поддаваться шантажу России
Фото: EPA

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил 29 апреля на совместном брифинге с премьером Польши Матеушом Моравецким, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Трансляцию брифинга опубликовала в Facebook пресс-служба правительства Польши.

"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", – прокомментировал Фиала требование оплачивать российский газ рублями.

Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата за газ рублями – это нарушение санкций ЕС.

Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.

Контекст:

23 марта президент России Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Чехия, газ, рубль, Матеуш Моравецкий, Петр Фиала
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