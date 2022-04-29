Чехия отказалась платить за российский газ рублями

"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", – прокомментировал Фиала требование оплачивать российский газ рублями.
Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата за газ рублями – это нарушение санкций ЕС.
Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.
23 марта президент России Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ.