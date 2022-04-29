Чехия отказалась платить за российский газ рублями

"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", – прокомментировал Фиала требование оплачивать российский газ рублями.

Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата за газ рублями – это нарушение санкций ЕС.

Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.