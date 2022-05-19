Блинкен объявил о предоставлении чрезвычайной продовольственной помощи Украине на $215 млн

Расшифровку его выступления опубликовал сайт Госдепартамента США.
"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении еще $215 млн на оказание чрезвычайной продовольственной помощи. И мы сделаем гораздо больше. Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит около $5,5 млрд в качестве дополнительного финансирования гуманитарной помощи и продовольственной безопасности", – сказал Блинкен. CNN сообщает, что эта помощь будет предоставлена именно Украине.
Продовольственный кризис требует глобального ответа, отметил глава Госдепа. Он призвал помочь работе всемирных ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН.
"Государства, обладающие значительными запасами зерна и удобрений, а также те, у кого есть финансовые ресурсы, должны сделать шаг вперед и сделать его быстро", – сказал Блинкен.
После начала вторжения России в Украину США объявили о выделении более $2,3 млрд финансирования на оказание чрезвычайной продовольственной помощи для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей, отметил глава Госдепа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет это "спецоперацией".
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
Морские порты, через которые Украина экспортировала зерно, заблокированы. Если Россия продолжит блокировать их, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.