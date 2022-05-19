Блинкен объявил о предоставлении чрезвычайной продовольственной помощи Украине на $215 млн

Блинкен: Мы объявляем о выделении еще $215 млн на оказание чрезвычайной продовольственной помощи. И мы сделаем гораздо больше Фото: ЕРА

Расшифровку его выступления опубликовал сайт Госдепартамента США.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении еще $215 млн на оказание чрезвычайной продовольственной помощи. И мы сделаем гораздо больше. Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит около $5,5 млрд в качестве дополнительного финансирования гуманитарной помощи и продовольственной безопасности", – сказал Блинкен. CNN сообщает, что эта помощь будет предоставлена именно Украине.

Продовольственный кризис требует глобального ответа, отметил глава Госдепа. Он призвал помочь работе всемирных ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН.

"Государства, обладающие значительными запасами зерна и удобрений, а также те, у кого есть финансовые ресурсы, должны сделать шаг вперед и сделать его быстро", – сказал Блинкен.

После начала вторжения России в Украину США объявили о выделении более $2,3 млрд финансирования на оказание чрезвычайной продовольственной помощи для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей, отметил глава Госдепа.

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