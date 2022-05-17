ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ – Боррель

Поддержка Украины на данный момент является критической, поскольку война против РФ перешла в решающий момент, отметил Боррель Фото: consilium.europa.eu

Об этом 17 мая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе при участии министров обороны стран Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мероприятие транслировалось на сайте Евросовета.

Боррель отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать ВСУ.

"Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя в отношении способностей украинской армии, – сказал он. – Мы должны поддерживать их усилия. Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я должен сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим".

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что битва за Донбасс "перешла в момент, когда украинцы осуществляют контратаки и отталкивают россиян", имея "чрезвычайный успех".

Боррель напомнил, что 16 мая главы МИД ЕС одобрили выделение еще €500 млн на поставки оружия Украине, доведя общую сумму военной помощи до €2 млрд.

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