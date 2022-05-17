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ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ – Боррель

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Поддержка Украины на данный момент является критической, поскольку война против РФ перешла в решающий момент, отметил Боррель
Поддержка Украины на данный момент является критической, поскольку война против РФ перешла в решающий момент, отметил Боррель
Фото: consilium.europa.eu

Европейский союз не допустит, чтобы у Украины закончилось необходимое вооружение в войне, которую против нее 24 февраля начала РФ.

Об этом 17 мая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе при участии министров обороны стран Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мероприятие транслировалось на сайте Евросовета.

Боррель отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать ВСУ.

"Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя в отношении способностей украинской армии, – сказал он. – Мы должны поддерживать их усилия. Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я должен сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим".

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что битва за Донбасс "перешла в момент, когда украинцы осуществляют контратаки и отталкивают россиян", имея "чрезвычайный успех".

Боррель напомнил, что 16 мая главы МИД ЕС одобрили выделение еще €500 млн на поставки оружия Украине, доведя общую сумму военной помощи до €2 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в размере €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля (на пятый день масштабного вторжения РФ в Украину) и 23 марта.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, Брюссель, вооружение, военная помощь, Совет ЕС, вторжение, Европейский союз, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, ЕС
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