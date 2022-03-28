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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр финансов Германии Линднер заявлял, что у Украины "осталось несколько часов", после вторжения РФ – посол Мельник

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По словам украинского посла, Линднер не считал нужным помогать Украине, поскольку был уверен, что РФ очень скоро захватит ее
По словам украинского посла, Линднер не считал нужным помогать Украине, поскольку был уверен, что РФ очень скоро захватит ее
Фото: EPA

Министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля заявил, что у Украины "осталось несколько часов" и поставлять ей оружие бессмысленно. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По словам посла, он встречался с членами немецкого правительства в день нападения РФ и министры реагировали по-разному. Так, вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек искренне переживал, был "опустошен" и раскаивался в том, что позволил своей партии подавить его, когда он выступал за то, чтобы предоставить оружие Украине.

В то же время, по словам Мельника, министр обороны Кристине Ламбрехт "в первую очередь заботилась о своем публичном имидже", а Линднер "сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно предрешено".

"У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно", – приводит слова немецкого министра FAZ.

Вместо этого, по словам Мельника, Линднер хотел обсуждать то, что, по его мнению, было будущим Украины: оккупированную Россией страну с марионеточным правительством. 

Об этом разговоре посол в начале марта также рассказывал журналу Der Spiegel. По его словам, у него было чувство, что Линднер "смотрит больше на баланс, чем на наши страдания", как и, возможно, должен министр финансов, отметил Мельник.

"Тогда я закончил разговор. Я нечасто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу", – сказал посол. 

Вероятно, об этом эпизоде 16 марта рассказал в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно. Зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Это конкретный эпизод, который имел место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС", – рассказал Кулеба. 

По его словам, зарубежные партнеры осознали, что за Украину нужно бороться, только через три дня после начала российского вторжения, но теперь многие страны хотят быть причастными к победе Украины.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но категорически отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. "Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев", – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, говорили в начале 2022 года в МИД ФРГ.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия впервые согласилась предоставить украинским властям летальное вооружение. 

9 марта Кулеба обратился к немецким властям, заявив, что оказанной помощи и введенных санкций недостаточно. "Вам может показаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений. Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали слишком мало", – сказал он.

Теги: Россия, Германия, ФРГ, вторжение, Андрей Мельник, война России против Украины, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, Кристине Ламбрехт
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