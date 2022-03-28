Министр финансов Германии Линднер заявлял, что у Украины "осталось несколько часов", после вторжения РФ – посол Мельник

По словам украинского посла, Линднер не считал нужным помогать Украине, поскольку был уверен, что РФ очень скоро захватит ее Фото: EPA

По словам посла, он встречался с членами немецкого правительства в день нападения РФ и министры реагировали по-разному. Так, вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек искренне переживал, был "опустошен" и раскаивался в том, что позволил своей партии подавить его, когда он выступал за то, чтобы предоставить оружие Украине.

В то же время, по словам Мельника, министр обороны Кристине Ламбрехт "в первую очередь заботилась о своем публичном имидже", а Линднер "сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно предрешено".

"У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно", – приводит слова немецкого министра FAZ.

Вместо этого, по словам Мельника, Линднер хотел обсуждать то, что, по его мнению, было будущим Украины: оккупированную Россией страну с марионеточным правительством.

Об этом разговоре посол в начале марта также рассказывал журналу Der Spiegel. По его словам, у него было чувство, что Линднер "смотрит больше на баланс, чем на наши страдания", как и, возможно, должен министр финансов, отметил Мельник.

"Тогда я закончил разговор. Я нечасто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу", – сказал посол.

German FinMin Lindner apparently told Ukraine’s ambassador * @MelnykAndrij * on the day of the invasion there was no point in sending Kyiv weapons because “you’ve only got a few hours left” before Moscow installs a puppet govt.https://t.co/Apz0tDclMS pic.twitter.com/jMSicZIbFh — Thomas Escritt (@tomescritt) March 27, 2022

Вероятно, об этом эпизоде 16 марта рассказал в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: "Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим". Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно. Зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Это конкретный эпизод, который имел место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС", – рассказал Кулеба.

По его словам, зарубежные партнеры осознали, что за Украину нужно бороться, только через три дня после начала российского вторжения, но теперь многие страны хотят быть причастными к победе Украины.