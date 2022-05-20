"Наши родные сейчас находятся в пути из ада в ад". Жены и мать защитников "Азовстали" дали пресс-конференцию в Стамбуле

Женщины рассказали, что имеют связь с родными, которые находятся на "Азовстали" Скриншот: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu / Facebook

Они рассказали о своих встречах с высокопоставленными лицами Турции и выразили ожидание, что страна будет гарантом безопасности защитников Мариуполя, когда они покинут "Азовсталь".

"Мы высказываем надежду и веру в том, что турецкая сторона будет гарантом жизни наших воинов, которые достойно обороняли Родину. На заводе "Азовсталь" происходит не война, а убийства. Эти смерти лежат не в плоскости политических или юридических вопросов. Они – в плоскости разрушения человеческих ценностей, на защите которых стоят весь мир и Турция. Я хочу, чтобы весь мир понял, что там происходит сумасшедшее душегубство", – сказала жена военнослужащего из батальона "Азов" Наталья Зарицкая.

По ее словам, у родственников есть связь с военнослужащими с "Азовстали".

"Кто-то написал два дня назад, кто-то – две минуты назад. Сейчас они находятся в пути из ада в ад. Каждый сантиметр этого пути сопровождается смертельной опасностью", – подчеркнула Зарицкая.



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