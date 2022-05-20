"Наши родные сейчас находятся в пути из ада в ад". Жены и мать защитников "Азовстали" дали пресс-конференцию в Стамбуле

Они рассказали о своих встречах с высокопоставленными лицами Турции и выразили ожидание, что страна будет гарантом безопасности защитников Мариуполя, когда они покинут "Азовсталь".
"Мы высказываем надежду и веру в том, что турецкая сторона будет гарантом жизни наших воинов, которые достойно обороняли Родину. На заводе "Азовсталь" происходит не война, а убийства. Эти смерти лежат не в плоскости политических или юридических вопросов. Они – в плоскости разрушения человеческих ценностей, на защите которых стоят весь мир и Турция. Я хочу, чтобы весь мир понял, что там происходит сумасшедшее душегубство", – сказала жена военнослужащего из батальона "Азов" Наталья Зарицкая.
По ее словам, у родственников есть связь с военнослужащими с "Азовстали".
"Кто-то написал два дня назад, кто-то – две минуты назад. Сейчас они находятся в пути из ада в ад. Каждый сантиметр этого пути сопровождается смертельной опасностью", – подчеркнула Зарицкая.
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Завод "Азовсталь" остается последним объектом в Мариуполе, который удерживают украинские военные.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".