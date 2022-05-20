Данилов: Получаем каждый день утром и вечером информацию о событиях на "Азовстали"

"Мы даже не можем себе представить, как важно было держать на себе Мариуполь, сдерживать 20 тыс. российских военных. Если бы они этого не сделали, наша ситуация на фронте сегодня была бы сверхтяжелой. Подчеркиваю: они герои для нашей страны", – сказал Данилов.
Он отметил, что, когда была возможность, Украина передавала на "Азовсталь" по воздушному пути необходимые вещи, однако сейчас такой возможности больше нет.
"Мы получаем каждый день информацию с утра и вечером обо всех событиях, происходящих на территории, где они находятся, мы понимаем все сложности, которые у людей сегодня там есть", – сказал секретарь СНБО.
В то же время на вопрос, есть ли возможность поддерживать связь с ранеными, которые находятся в Новоазовске и Оленовке, он ответил: "Будем надеяться, что такая связь будет обязательно".
Данилов также не ответил прямо на вопрос о том, кто оказывает помощь эвакуированным с "Азовстали" украинским военным и есть ли там представители международных организаций, которые могут засвидетельствовать этот процесс.
"Я не могу ответить на этот вопрос на сегодняшний день. Очень хотели, чтобы представители ООН, Красного Креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными", – сказал он.
На вопрос, понятны ли уже даты, когда возможен обмен украинских военных, Данилов сказал, что эта ситуация зависит "от многих факторов". "Мы бы хотели, чтобы достигнутые договоренности выполнялись", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" остается последним объектом в Мариуполе, который удерживают украинские военные.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали.
На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".