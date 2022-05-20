Данилов: Получаем каждый день утром и вечером информацию о событиях на "Азовстали"

"Мы даже не можем себе представить, как важно было держать на себе Мариуполь, сдерживать 20 тыс. российских военных. Если бы они этого не сделали, наша ситуация на фронте сегодня была бы сверхтяжелой. Подчеркиваю: они герои для нашей страны", – сказал Данилов.

Он отметил, что, когда была возможность, Украина передавала на "Азовсталь" по воздушному пути необходимые вещи, однако сейчас такой возможности больше нет.

"Мы получаем каждый день информацию с утра и вечером обо всех событиях, происходящих на территории, где они находятся, мы понимаем все сложности, которые у людей сегодня там есть", – сказал секретарь СНБО.

В то же время на вопрос, есть ли возможность поддерживать связь с ранеными, которые находятся в Новоазовске и Оленовке, он ответил: "Будем надеяться, что такая связь будет обязательно".

Данилов также не ответил прямо на вопрос о том, кто оказывает помощь эвакуированным с "Азовстали" украинским военным и есть ли там представители международных организаций, которые могут засвидетельствовать этот процесс.

"Я не могу ответить на этот вопрос на сегодняшний день. Очень хотели, чтобы представители ООН, Красного Креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными", – сказал он.

На вопрос, понятны ли уже даты, когда возможен обмен украинских военных, Данилов сказал, что эта ситуация зависит "от многих факторов". "Мы бы хотели, чтобы достигнутые договоренности выполнялись", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)