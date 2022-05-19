За месяц российские оккупанты сбросили на "Азовсталь" 714 тонн авиабомб – мэрия Мариуполя

По его словам, это без учета "Градов", "Смерчей", "Точек-У", снарядов артиллерии и ракет с кораблей в море.

“Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой”, – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Завод находится под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

19 мая Международный комитет Красного Креста сообщил, что начал регистрацию защитников Мариуполя, эвакуированных с завода "Азовсталь". В организации отметили, что это позволит отслеживать тех, кто попал в плен.

В этот же день заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в видеообращении заявил, что украинские военные продолжают "определенную операцию" на "Азовстали".