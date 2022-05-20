"Пока буду в плену, отправляйте фото на конкурсы". Автор знаменитых фотографий с "Азовстали" попрощался с заводом перед сдачей в плен

"Ну вот и все. Спасибо за приют, "Азовсталь", – место моей смерти и моей жизни", – написал он.

Военный также выложил свои фото с завода, многие из которых уже попали на обложки мировых СМИ.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве. Отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Козацкий.

Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі * https://t.co/8KVaqrRgQB — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".

“Орест” — це очі “Азовсталі”.

Сьогодні тред про нього * pic.twitter.com/oJiYbIdgmL — Український ветеранський фонд (@veteranfundua) May 15, 2022

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".