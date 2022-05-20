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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока буду в плену, отправляйте фото на конкурсы". Автор знаменитых фотографий с "Азовстали" попрощался с заводом перед сдачей в плен

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Украинские военные продолжают покидать "Азовсталь"
Украинские военные продолжают покидать "Азовсталь"
Фото: Орест / Twitter

Пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной Орест), чьи кадры с "Азовстали" стали знаменитыми, сообщил в Twitter, что покидает завод.

"Ну вот и все. Спасибо за приют, "Азовсталь", – место моей смерти и моей жизни", – написал он.

Военный также выложил свои фото с завода, многие из которых уже попали на обложки мировых СМИ.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве. Отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Козацкий. 

Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе удерживали украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просили эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия, по словам украинских властей, отказалась от этой процедуры. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени". Днем 17 мая Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. 

На "Азовстали" остаются защитники Мариуполя. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных

Теги: военные, Национальная гвардия, Мариуполь, полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, война России против Украины
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