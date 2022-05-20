Зеленский ожидает, что в ближайшее время завершится вывод украинских военнослужащих с "Азовстали"

Об этом он заявил в интервью, фрагмент показали в эфире национального телемарафона вечером 20 мая, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".
"На сегодня вывезены все гражданские, которые были на заводе. Медики вывезены, вывезены тяжелораненые и раненые. Я думаю, что в ближайшее время – не дни даже, а время – будет завершен вывоз всех. Посмотрим. Структура сложная. Договаривались о том, что о разблокировании будут договариваться посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, Францией из-за отношений лидеров с РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, я десятки, сотни раз детально проговаривал с лидерами других государств предоставление нашим военным соответствующего оружия, чтобы мы военным путем дошли до Мариуполя, чтобы военным путем разблокировать этих людей. И люди, которые были готовы идти, на 90% были уверены, что могут не вернуться", – рассказал президент.
Зеленский заявил, что большое количество героических людей хотели помочь в этом максимально, но "есть то, что есть".
"Сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сберечь жизни", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" остается последним объектом в Мариуполе, который удерживают украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Днем 17 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. На "Азовстали" остаются военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".