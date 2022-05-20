Зеленский ожидает, что в ближайшее время завершится вывод украинских военнослужащих с "Азовстали"

Зеленский заявил, что "десятки, сотни раз детально проговаривал" с лидерами других государств предоставление Украине оружия для военной деблокады Мариуполя Фото: zelenskiy_official / Instagram

Об этом он заявил в интервью, фрагмент показали в эфире национального телемарафона вечером 20 мая, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"На сегодня вывезены все гражданские, которые были на заводе. Медики вывезены, вывезены тяжелораненые и раненые. Я думаю, что в ближайшее время – не дни даже, а время – будет завершен вывоз всех. Посмотрим. Структура сложная. Договаривались о том, что о разблокировании будут договариваться посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, Францией из-за отношений лидеров с РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, я десятки, сотни раз детально проговаривал с лидерами других государств предоставление нашим военным соответствующего оружия, чтобы мы военным путем дошли до Мариуполя, чтобы военным путем разблокировать этих людей. И люди, которые были готовы идти, на 90% были уверены, что могут не вернуться", – рассказал президент.

Зеленский заявил, что большое количество героических людей хотели помочь в этом максимально, но "есть то, что есть".

"Сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сберечь жизни", – добавил президент.

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