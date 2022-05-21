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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольский горсовет призвал не распространять видео пропагандистов с украинскими военными с "Азовстали"

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Военнослужащие, которые вышли с "Азовстали", герои, подчеркнули в горсовете и призвали уважать их
Военнослужащие, которые вышли с "Азовстали", – герои, подчеркнули в горсовете и призвали уважать их
Фото: ЕРА

Городской совет Мариуполя Донецкой области призывает не распространять видео российских пропагандистов с украинскими военнослужащими – защитниками города.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горсовета 21 мая.

"Просим не распространять снятые российскими пропагандистами видеоматериалы, на которых изображены вышедшие с территории "Азовстали" украинские героические защитники Мариуполя. Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", – заявили в горсовете.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, военнослужащий
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