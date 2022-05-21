"Последний день на "Азовстали". Пресс-офицер полка "Азов" перед пленом снял фильм о заводе. Видео

Его в рамках цикла "Крепость Мариуполь" обнародовал проект Babylon'13.

На четырехминутном видео – сам военнослужащий на разбитом заводе, а также кадры разрушений в дождливую погоду.

Козацкий провел на заводе 84 дня. "Эти кадры он снял за день до плена", – говорится в титрах.

ВИДЕО

Видео: #BABYLON'13 / YouTube

Этот пресс-офицер – автор знаменитых фотографий с "Азовстали", которого Украинский ветеранский фонд называет "глазами "Азовстали". Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода.

20 мая Козацкий сообщил, что покидает завод, и опубликовал архив со своими снимками. "Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве. Отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы", – написал он.